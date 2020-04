Coronavirus, Green Italia: "Pericolosa la proposta sulla bike-lane"

“E' grave e pericolosa la proposta annunciata dalla ministra De Micheli di introdurre nel Codice della Strada la definizione di bike-lane, ovvero una corsia con destinazione prioritaria alla circolazione dei velocipedi nella quale è consentita la circolazione anche dei veicoli a motore con numero totale di ruote non superiore a tre, come per esempio i ciclomotori, i motocicli ed i tricicli”. Questo il commento di Green Italia alla proposta “folle” della ministra dei Trasporti Paola De Micheli chiedendole di “rinunciare”, e rivolgendosi alle amministrazioni delle città affinché non la applichino sul proprio territorio.

“In questo modo – osservano i portavoce di Green Italia, Annalisa Corrado e Carmine Maturo - non si incrementa la mobilità in bicicletta così necessaria in tempi di ripartenza per le nostre città, soprattutto per la Fase Due. Non soltanto, però. Perché si mette anche a rischio la vita dei ciclisti che, già ora, sono troppo poco tutelati in Italia: basti pensare che a piedi e in bicicletta muoiono 800 persone ogni anno, oltre il 20% del totale dei morti che ogni anno avvengono sulle strade italiane”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Quello che serve subito – prosegue Green Italia – sono le corsie ciclabili d'emergenza, sperimentali ma sicure. Invece renderle promiscue con il traffico motorizzato a due ruote come vuole la ministra dei Trasporti è l'esatto opposto. Per questo – conclude - chiediamo alla ministra De Micheli di rinunciare a questa follia ed alle amministrazioni locali di non applicarla per le corsie ciclabili delle proprie città”.