Coronavirus: si smonta il caso specializzandi. Firmato il contratto

«Superata ogni incomprensione. Ero certo che sarebbe andata così, per questo ho voluto incontrare gli anestesisti specializzandi che in un primo momento non avevano sottoscritto l’accettazione dell’immissione in servizio. Anche se il virus costringe a rapporti mediati dai mezzi tecnologici, come mail e comunicazioni scritte, guardandosi negli occhi si superano le incomprensioni»: Ciro Verdoliva, direttore generale dell’ASL Napoli 1 Centro, spazza via tutte le polemiche divampate negli ultimi giorni sulla questione del contratto per l’immediata immissione in ruolo di 4 medici anestesisti da destinare ai reparti Covid-19.

«Ho letto su questa vicenda di tutto e di più - aggiunge Verdoliva - anche una serie di considerazioni di sdegno che mi sono state attribuite. Non ho voluto alimentare le polemiche e rilasciare dichiarazioni, avevo già chiaro che avremmo potuto risolvere la cosa con un incontro». E infatti così è stato: stamane i quattro specializzandi hanno incontrato il direttore della ASL e quindi firmato il contratto.

«In questo momento - sottolinea Verdoliva - abbiamo un solo nemico, il virus. Tutti noi giochiamo dalla stessa parte per la salute dei cittadini».