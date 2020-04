Conviver e Covid 19

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Buonasera, siamo una giovane startup pugliese, operante nel settore della digital innovation. Abbiamo creato un servizio che tramite App evita assembramenti e code nei lidi e nei ristoranti. Si chiama Conviver “Cameriere Virtuale”. Convivier è un cameriere virtuale grazie al quale i lidi, i ristoranti, i circoli, ecc…, possono permettere ai propri ospiti di accedere istantaneamente ai loro menù per ordinare da bere e da mangiare restando sotto l’ombrellone, al tavolo, ecc., così evitando assembramenti o lunghe file al bar o al ristorante. La complessa situazione che tutti Noi stiamo purtroppo vivendo, ci impone di evitare il più possibile i contatti ravvicinati tra personale e ospiti. E’ obbligatorio evitare assembramenti, per questo motivo, Convivier è oggi “indispensabile”. Grazie al servizio Convivier gli ospiti non dovranno accalcarsi al bancone del bar e ristorante o mettersi in fila. Conviver è la risposta giusta ed immediata alle attuali esigenze di sicurezza sanitaria ed agli obblighi imposti dalla legge. Vi saremo grati se ne vorrete dare notizia. Cordiali saluti Ruggiero Dileo.