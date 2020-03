Emergenza Coronavirus, il Comune di Napoli apre conto per donazioni

"Faccio appello a tutti coloro che possono farlo, di effettuare un versamento sul conto corrente Intesa San Paolo: IT39H030690349610000030011 4 per il “Fondo comunale di solidarietà - il cuore di Napoli”, con lo scopo di sostenere le persone della nostra Napoli che sono prive di reddito ed hanno bisogno di generi alimentari". Così Luigi de Magistris ha ufficializzato le modalità per effettuare donazioni sul conto corrente del Comune di Napoli per il Fondo Comunale di Solidarietà in questo periodo di emergenza per il Coronavirus.

"In attesa che arrivino i soldi del Governo, nella prossime ore indicheremo le modalità con cui è possibile accedere ai generi alimentari.

Insieme ce la faremo", ha aggiunto il Sindaco di Napoli.

DE MAGISTRIS: "TRE MISURE PER FRONTEGGIARE EMERGENZA ECONOMICO SOCIALE IN CITTA'"

Prime donazioni alla Mostra d'Oltremare

Stamattina alla Mostra d'Oltremare (entrata Viale Kennedy) è iniziata la distribuzione dei generi alimentari di prima necessità alla Caritas ed alla Comunità di S. Egidio, grazie alle donazioni della catena di supermercati 365 e a Flor do Cafe' e grazie alla collaborazione dei volontari di protezione civile

E' partito così, con il coordinamento degli Assessorati comunali alle Politiche Sociali e al Commercio, retti da Monica Buonanno e Rosaria Galiero, il sistema di aiuti alle famiglie indigenti grazie alle donazioni di privati che intendono partecipare alla chiamata solidaristica di Palazzo San Giacomo. Giovedì è già atteso il contributo di Coldiretti da mettere a disposizione delle famiglie disagiate.

"Invitiamo i soggetti sociali, singoli e associati, a far pervenire generi alimentari presso il sito della Mostra d'Oltremare, così da permettere la distribuzione a chi in questo momento si trova in una condizione difficile, innanzitutto a causa del Coronavirus. È utile chiarire che il padiglione n. 6 della Mostra d'Oltremare funge solo da sito di stoccaggio e non già come punto di distribuzione dei generi alimentari", spiegano gli assessori Buonanno e Galiero.