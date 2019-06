Il premier Conte prepara e inforna una pizza con Sorbillo (VIDEO)

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha approfittato della sua tappa napoletana per far visita al maestro pizzaiolo, Gino Sorbillo. Il premier ha raggiunto Sorbillo nella sua pizzeria e con lui si è improvvisato pizzaiolo. Grembiule addosso, si è subito lanciato nell'impasto di una margherita con non esattamente le stesse abilità con cui maneggia i testi di diritto.

Insieme al pizzaiolo, ha infornato la pizza solo dopo aver mangiato dei pezzi di mozzarella mentre li metteva sulla sua creazione. Si è poi concesso ai fotografi per gli scatti di rito prima di salutare il noto pizzaiolo e continuare i suoi incontri in città.