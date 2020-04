Consegne a domicilio, spesa online ed e-commerce: le attività che aiutano i napoletani a restare a casa

A Napoli e in Campania l'emergenza Coronavirus vuol dire niente spostamenti se non per stretta necessità, acquisti nelle immediate vicinanze di casa - ovviamente rispettando le distanze di sicurezza - e, spesso, anche lunghe ed estenuanti file all'aperto.

Gli acquisti on-line sono dunque un'opzione decisamente comoda, soprattutto perché ormai per il delivery si sono organizzati praticamente tutti gli esercizi cui la normativa anti-contagio in vigore sul nostro territorio consente di restare aperti.

Alle attività, di qualsiasi dimensione, che hanno saputo reagire alle difficoltà dell'emergenza con tenacia e capacità organizzativa, garantendo la salute e il benessere della nostra collettività e consentendo di accorciare i tempi per l'auspicata "Fase 2", NapoliToday offre la possibilità di registrarsi gratuitamente, come opportunità per far conoscere i propri servizi e i propri prodotti.

Sul nostro sito è presente un'apposita sezione, con spazi per nome, contatto telefonico, indirizzo e una breve descrizione dell'attività e/o per segnalare eventuali servizi o prodotti offerti a domicilio. Compilata la scheda, la nostra redazione riceverà un avviso e potrà procedere alla pubblicazione con il contestuale inserimento nell'elenco aziende, costantemente aggiornato, delle attività che a Napoli offrono servizi di e-commerce e consegna a domicilio, divise per categoria:

Supermercati, alimentari

Alimentari Ciro Amodio - Fratelli Gagliano

Alimentari, Le Delizie

Decò Supermercati - viale Colli Aminei

Conad City Capodimonte

Margherita Conad di Schioppa Roberto

Supermercato Decò di vico Cinquesanti

Supermercato SIGMA via Nicolardi

Spendimeglio di Giuseppe Sepe

SPENDIMEGLIO-SISA, Fratelli Cuomo

Storeitaly eccellenze del made in italy

Macelleria

Antica Macelleria Fiorito

Macelleria Lubrano Raffaele

Macelleria Monfrecola

Macelleria di Stefano Papallo

Ortofrutta

La Frutteria doc a Posillipo

Frutta e ortaggi Cerullo Aniello - Colli Aminei

Frutta e verdura Spina

L'oasi della frutta, di Incarnato Nicola &C. Sas

Salumeria

Cucina Salumeria Lombardi ai Colli Aminei

Salumeria Diana

Antica Latteria di Giuseppe e Antonio Papaccioli

Arte Bianca di Giuseppe Esposito

Ricottificio monfregola

La Cantina, via Nicolardi - dal 1964

Alimentari speciali

Valeria senza glutine

Naturasi prodotti alimentari biologici

Naturasì - viale Colli Aminei

Aminostore, nutrizionismo e dietetica

Pastificio somma

Pescherie

Pescheria Adde' Guagliune

Pescheria Dragonetti di Dragonetti Rita

Pescheria I Sapori del Mare di Elena Granato

Vendita alcol, bevande, birra

Mavi Drink

Okorei microbirrificio

Vendità caffè, cialde, cioccolata

FDS chocolate srl

Assistenza Pc, informatica

Tecnopoint

totaliweb web hosting e design

Prodotti ferramenta, edilizia, arredamento

Ferramenta Abbondante

Pisano Pronto Service - Assistenza - Manutenzione di Impianti Tecnologici

Power Utility Solution

Abbigliamento, riparazioni indumenti, lavanderie

Provijeans sas abbigliamento uomo

Al ga retail srl punto vendita started1 Sneaker, abbigliamento, accessori

siola

Abbigliamento Anna Basile

Profumerie, detersivi, casalinghi

La boutique della casa

Profumeria Frascogna

Amato Point, detersivi - Piazza degli Artisti

Bruno Massari

Telefonia

telefonia e piu

Ottica e fotografia

Esposito fotografia

Studi medici

Ambulatorio Veterinario Sirignano - dott. Alfonso Irace

Nutrizionista Febo Quercia

Farmacie e erboristerie

Farmacia Boccia

Farmacia Colangelo delle Dott.sse Maria Grazia E Giuliana Colangelo

Farmacia Lentini

Farmacia Mele, dott. Ersilio

Farmacia San Carlo a Secondigliano

Farmacia Perillo

Farmacia PontiRossi

Naturplus Vomero

Farmacosmo

Erboristeria di via Nicolardi

Negozi per animali

Moda x Coda - alimenti e articoli per animali

Altri servizi

Up green srls biciclette

Ab service disbrigo pratiche e spedizioni 24/48 H

Diass insurance brokers broker assicurativo

Studio Legale Di Monda & Partners, avvocati

Italiagas distribuzione gas e metano

Givismoke liquidi e sigarette elettroniche

emmetre broker assicurativo

jbc batterie e accumulatori

