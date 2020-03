Connessioni, Sportello di ascolto e aiuto online gratuito per l'emergenza

Si chiama 'Connessioni' lo sportello di ascolto e aiuto online gratuito attivato dell'Associazione 'Oltre la Tenda' di Napoli

"In questo difficile momento che stiamo vivendo - spiega l'associazione di promozione sociale - ci siamo chiesti come noi di Oltre la tenda, associazione attiva sul territorio e promotrice di pratiche di benessere, possiamo essere di aiuto. Abbiamo pensato che anche solo ascoltare e accogliere telefonicamente o in video chi è in difficoltà, chi si sente solo, chi ha bisogno di parlare con qualcuno che non sia semplicemente un amico o un parente può essere molto importante e che offrire le nostre competenze può essere un buon modo per essere di aiuto".

LO SPORTELLO ON LINE E' ATTIVO DAL LUNEDI' AL VENERDI' dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00

e IL MARTEDI' E IL GIOVEDI' anche dalle 13:30 alle 15:30

Si può contattare l'associazione via email all'indirizzo oltrelatenda@gmail.com oppure chiamando l’operatore disponibile in quel momento (sarà pubblicata ogni giorno la presenza dell’operatore e il suo numero di telefono sulle pagine social facebook e instagram: Oltre la tenda) per parlare con lo psicologo o il counselor dell’associazione disponibile.

CONSULENZA SPECIALISTICA GRATUITA: se necessario l’operatore fisserà per l'utente un appuntamento con uno specialista esperto in uno dei seguenti ambiti:

Psicoterapia Infanzia e Adolescenza

Sostegno alle famiglie e alle relazioni

Orientamento psico-educativo ai genitori

Gestione dell’ansia

Didattica e insegnamento online

Strategie di lavoro online

Diritto del lavoro