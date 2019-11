Concorso Regione Campania, via alla contestazione dei ritardi

"Non possiamo che essere concordi con quanto affermato dal vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola che, in occasione dell’ultima seduta dedicata al Question Time, ha reso noto che la Regione ha avviato il procedimento di contestazione nei confronti del Formez a causa degli ingiustificabili ritardi nella correzione della prova preselettiva. Ora l’ente è in attesa delle controdeduzione, poi attiverà le penali". E' quanto rende noto il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli circa l'attesa dei risultati delle prove preselettive per diplomati del concorsone della Regione Campania.

"Una decisione sacrosanta a fronte di una serie di lungaggini che hanno assunto oramai contorni stucchevoli. Sottolineo che si tratta di prove redatte su fogli a lettura ottica, da correggere meccanicamente. Trovo assurdo che i risultati non siano stati ancora resi noti dopo quasi tre mesi", conclude Borrelli.