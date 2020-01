Concorsone regione, cambia ancora l'elenco degli ammessi per la categoria D

Ancora novità sul concorsone della Regione Campania. Il Formez ha infatti pubblicato un nuovo elenco degli ammessi alle prove scritte per quanto riguarda la categoria D, il terzo dopo che già lo scorso 19 dicembre i primi risultati erano stati rettificati per un "problema tecnico di impostazioni del software di correzione".

"Le ulteriori verifiche effettuate in merito alle operazioni di correzione del Corso-concorso per il reclutamento di n. 963 unità di personale da inquadrare in diversi profili professionali di Categoria D presso la Regione Campania, il Consiglio Regionale della Campania e gli Enti locali della Regione (G.U. IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 54 del 9 luglio 2019), hanno reso necessaria la sostituzione degli elenchi dei profili della Categoria D", spiega il Formez.

L'esito delle preselettive è così ripubblicato in una sua nuova veste provvisoria. "Tutti i candidati potranno prendere visione del proprio elaborato e del questionario somministrato il giorno della prova preselettiva, accedendo con le proprie credenziali al portale Portale Step One 2019 (www.ripam.cloud), selezionando la voce “Vai agli atti” all’interno del concorso di interesse ovvero la voce “Accesso agli atti” dal menu principale. I candidati interessati da tale aggiornamento, riceveranno, tempestivamente, una comunicazione", spiega ancora il sito Formez.

Di seguito i dati aggiornati.