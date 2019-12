Concorsone regione, problema tecnico nelle correzioni: ripubblicate le graduatorie

Ci sono delle novità a proposito del concorsone della Regione Campania. Sul sito del Formez, infatti, sono stati pubblicati i nuovi elenchi degli ammessi alle prove scritte per quanto riguarda i profili della categoria D.

“A seguito delle verifiche effettuate in merito alle operazioni di correzione del Corso-concorso per il reclutamento di n. 950 unità di personale da inquadrare in diversi profili professionali di Categoria D presso la Regione Campania – fa sapere il Formez – il Consiglio Regionale della Campania e gli Enti locali della Regione (G.U. IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 54 del 9 luglio 2019), avendo riscontrato un problema tecnico relativo alle impostazioni del software di correzione, si è reso necessario procedere alla riattribuzione del punteggio di ciascun elaborato dei profili della Categoria D”.

Da qui la ripubblicazione di quello che viene definito “nuovo esito provvisorio delle prove preselettive degli otto profili concorsuali”. Cambiate anche le soglie di ingresso: Cfd 44,41; Amd 45,06; Tcd 42,02; Itd 39,35; Cid 56,68; Cud 44,72; Sad 30,03; Vgd 52,04.

Il sito da consultare per gli atti è ripam.cloud, mentre per chi è passato è utile riqualificazione.formez.it dove, a partire dai prossimi giorni, sarà pubblicato il diario con sede, giorno e ora in cui si svolgeranno le prove scritte.

Categoria D, le soglie d'ingresso per i profili

