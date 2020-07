Concorso Regione Campania, via alla scelta delle sedi per gli ammessi

Dalle ore 12 del 2 luglio e fino all'8, sul portale Step One 2019, sarà possibile per i candidati idonei e per gli ammessi alla fase di formazione, scegliere la sede presso la quale svolgere la fase 3 del concorso Ripam Campania, ovvero quella di formazione e rafforzamento.

I candidati che saranno assegnati alla Regione Campania svolgeranno il proprio periodo formativo presso una delle sedi della Regione che sarà indicata successivamente.

Qualora alcuni enti non dovessero procedere all’accoglienza, la Regione Campania provvederà ad indicare ai candidati che a questi fossero stati assegnati, una diversa sede, il più possibile prossima a quella originariamente assegnata.

I plurivincitori devono fare la scelta della sede per ciascuno dei profili. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Formez.it.