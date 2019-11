Concorso Regione Campania: lunedì i risultati dei diplomati

Potrebbe essere lunedì 18 novembre il giorno della pubblicazione dei risultati per la categoria C del concorso della Regione Campania. A confermare l'indiscrezione è stato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca nel corso del suo intervento a Radio Crc, durante il programma “Barba e Capelli”. Secondo il numero uno di Palazzo Santa Lucia, il Ripam approverà la graduatoria anche del profilo dei diplomati e di lì a qualche ora potrebbe essere resa pubblica. “Con molta fatica stiamo arrivando dove dobbiamo arrivare: cioè mandare a lavorare tremila giovani diplomati e laureati nei comuni della Campania. Lunedì prossimo sarà approvata la graduatoria provvisoria per la categoria C”.

L'inizio delle prove scritte

De Luca ha poi fornito altri dettagli riguardo il prosieguo del concorso e l'inizio delle prove scritte: “A metà dicembre faremo la seconda prova definitiva per quanto riguarda la categoria D e ad inizio gennaio faremo l’altra prova che riguarda la categoria C. Insomma con un mese di ritardo noi manderemo a lavorare nei Comuni circa tre mila giovani a lavorare, cioè a cominciare questo anno di formazione finanziato dalla Regione Campania. Tremila giovani sono un miracolo nella Regione Campania”.