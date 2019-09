Concorso Regione Campania, terzo giorno di prove senza intoppi

E' iniziata senza intoppi la terza giornata dei test preselettivi del concorso della Regione Campania. 3720 candidati, su 10400 previsti, si sono presentati di buon mattino ai cancelli della Mostra d'Oltremare di Napoli.

Le prove sono partite intorno alle 10,00, quindi secondo la tabella di marcia comprendente tempi tecnici. Da registrare solo qualche protesta iniziale per l'intensità dell'aria condizionata all'interno dei padiglioni, stabilizzata poi nel corso della mattinata.

Candidati e controllo ai varchi

I candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari, palmari, lettori multimediali, tablet, supporti informatici, calcolatrici orologi del tipo “smartwatch” o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni il comitato di vigilanza dispone l’immediata esclusione dalla sede di svolgimento della prova.

Anonimato garantito

La prova di un candidato è contrassegnata da un codice a barre. Un doppio codice, uguale, uno posto sulla prova, uno posto su un cartoncino col nome. I due fogli, il foglio della prova e il cartoncino anagrafico vengono sigillate in una normale busta, anonima.

Segno di riconoscimento sulla prova

Se la prova presenta un minimo segno, oltre l’annerimento delle risposte, potrà essere interpretato come segno di riconoscimento, quindi portare all’esclusione del candidato.

Correzione della prova

Le buste sigillate, contenenti l’elaborato relativo alla prova e il cartoncino anagrafico, saranno custoditi in modo da garantire assoluta sicurezza. La correzione degli elaborati, ed il successivo abbinamento con i nomi dei candidati, avverranno in seduta pubblica, alla presenza dei candidati che vogliano partecipare, in un luogo e in una data che saranno resi noti sul sito Ripam, sul sito Formez, sui social.