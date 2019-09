Concorso Regione Campania, finita la prima prova: “Domande semplici”

Si è appena conclusa la prima mattinata di prove preselettive del Concorso Regione Campania alla Mostra d'Oltremare. I primi candidati hanno svolto i test a risposta multipla in condizioni che non sono state proprio confortevoli. A complicare l'organizzazione della giornata sono stati i ritardi causati da un guasto alle fotocopiatrici che hanno posticipato la consegna dei test ai candidati.

I ritardi

Dopo l'ingresso alle 8, l'inizio dei test era previsto per le 10 mentre i lavori sono cominciati alle 12. Non era possibile andare in bagno o avere acqua e in molti si sono lamentati perché i locali dei padiglioni non erano sufficientemente areati. Ci sono stati dei malori ed è stato necessario l'intervento della polizia per calmare gli animi. Alcuni hanno anche rinunciato uscendo prima che partisse la prova. Prova che si è conclusa con oltre due ore sulla tabella di marcia. Secondo la valutazione dei candidati, i test non sono stati considerati difficili ma a complicare tutto è stata un'organizzazione che è stata definita pessima.

Le scuse del Formez

Lo stesso Formez ha chiesto scusa attraverso il suo portavoce per i disagi causati da un guasto imprevisto che ha creato ritardi e problemi ai candidati. Il prossimo turno di prove del concorso è previsto alle 15 anche se il ritardo accumulato in mattinata potrebbe incidere sulle prove successive.