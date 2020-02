Concorso Regione Campania, presentata la diffida per la categoria D

"Compiano un ulteriore passo in avanti per restituire dignità al diritto di tutti i candidati di poter partecipare a selezioni ben organizzate e trasparenti". Così il consigliere regionale della Campania e capogruppo di Forza Italia, Armando Cesaro, sulla formale diffida e messa in mora, affinché si giunga all'annullamento, della procedura concorsuale del "concorsone" campano per il reclutamento di 963 unità di personale categoria D da inquadrare in Regione ed in altri enti locali della Campania. L'atto è stato formalizzato e notificato al presidente della Regione, Vincenzo De Luca, dagli avvocati Angelo Pisani e Vittorio Scaringia. Tra i sottoscrittori anche l'esponente azzurro in segno di "solidarietà nei confronti di migliaia di candidati delusi e mortificati dal caos procedure".

"Naturalmente, insieme con gli avvocati Pisani e Scaringia, che ringrazio per l'impegno profuso in questa battaglia, ci aspettiamo dalla Regione - spiega il capogruppo - un atteggiamento non ostruzionistico, diverso da quello riservatoci in sede di accesso agli atti, insomma che batta un colpo. Viceversa siamo pronti a ricorrere a tutti gli strumenti possibili, politici e giuridici, a tutela di tutti i candidati, contro quella che, a ragion veduta, appare - conclude Cesaro - più un'operazione di propaganda politica che di politica del lavoro"