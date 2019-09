Concorso Regione Campania, chiuse le preselezioni: 140mila i partecipanti

Si sono concluse nel tardo pomeriggio di martedì 24 settembre le preselezioni del cosiddetto "concorsone" della Regione Campania, per l'assunzione a tempo indeterminato di 2.175 unità di personale.

Sono stati in tutto circa 140mila - secondo i dati diffusi da Formez - i candidati che hanno partecipato ai 17 giorni di prove (con doppi turni giornalieri) che si sono svolti in 8 padiglioni della Mostra d'Oltremare di Napoli.

ESITO E RISULTATI

Prossimamente sarà stilata per ogni profilo una graduatoria provvisoria.

Alla fase formativa saranno ammessi, secondo l’ordine della graduatoria provvisoria, un numero di candidati pari al numero dei posti da ricoprire maggiorato del 20%, fermo restando il limite delle risorse finanziarie disponibili.

Before and after, per 17 giorni, due volte al giorno, in 8 padiglioni in contemporanea. Abbiamo accolto circa 140 mila candidati, con regole a volte scomode ma ferree di un

#concorso pubblico. Preselezioni chiuse!



#Ripamcampania pic.twitter.com/1mqn322awa