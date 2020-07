Anastasio: "Oggi se un pazzo vuole vedere un concerto dovrà stare seduto, isolato e mascherinato"

"Ad oggi se a un pazzo viene voglia di vedersi un concerto dovrà stare seduto, isolato e mascherinato, tutti lontani, pure parenti e fidanzati. È abbastanza estremo ma è giusto, la salute prima di tutto etc. Però se il pazzo vuole andare in discoteca a petto nudo per sudare addosso agli altri pazzi può farlo, probabilmente perché il PIL italiano è fondato sulle discoteche e a quelle non si può rinunciare. E nemmeno ai lidi. Ai concerti, alla scuola e alle università sì, fino a nuovo ordine. Ora, dato che la situazione resterà la stessa per tutto il 2020 e dato che un concerto con tutti seduti e imbavagliati è deprimente, abbiamo deciso (ahinoi!) di rinviare ancora il tour di Ottobre. Venerdì le nuove date".

Con questo post Anastasio, vincitore di una delle ultime edizioni di XFactor e artista sulla breccia nazionale, spiega i motivi del rinvio anche dei concerti di ottobre, preannunciandone nuove per l'anno venturo.