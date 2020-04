"La comunità scientifica deve avere pazienza e non aiutare la diffusione di fake news"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Un'intervista senza filtri per parlare del ruolo della comunità scientifica e della ricerca ai tempi del Covid-19. Protagonista il Dott. Luca Cassetta, co-fondatore e Presidente di AIRIcerca, attuale dirigente di laboratorio all'Università di Edimburgo dove con il suo team studia nuove strategie terapeutiche per educare e riattivare il sistema immunitario contro i tumori solidi. Intervistato dal digital lawyer Alfredo Esposito per il format web "Inner Talks", Luca Cassetta racconta anche com'è vivere i giorni ad Edinburgo durante il lockdown causato dal Covid-19. L'intervista andrà in onda Mercoledì 22 Aprile alle 18:30 sulle pagine facebook di Difesa d'Autore e di Subcava Sonora. www.facebook.com/difesadautore www.difesadautore.it

