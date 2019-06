A un polacco il contest fotografico della Federico II

Una giornata ricca di eventi quella organizzata dall'Università di Napoli Federico II per festeggiare i suoi 795 anni. Ospiti, illustri, dibattiti, premiazioni e, di sera, il concerto di Enzo Gragnaniello nel cortile delle statue. Tra le iniziative, anche una mostra fotografica. Il premio CUG Federico II lo vince Jan Mazewsky, studente proveniente dalla Polonia "Ha vinto uno studente che ha scelto la FedericoII per il suo percorso erasmus, un segno che testimonia il senso di accoglienza, d'internazionalità e il valore del nostro Ateneo" commenta il rettore Gaetano Manfredi.

Il Contest fotografico promosso dal Comitato Unico di Garanzia, che aveva per tema ‘Ambiente. Ambienti. I luoghi dell'esperienza universitaria', ha visto la partecipazione, con foto a colori o in bianco e nero, originali e inedite, di tutti coloro che appartengano alla comunità universitaria federiciana in qualità di studenti, docenti, ricercatori e personale tecnico - amministrativo. Hanno partecipato al concorso anche alcuni studenti del Polo universitario penitenziario regionale per i detenuti della Campania, inaugurato a giugno 2018. Sono state inviate 150 foto da studenti, dipendenti e docenti, di cui dieci sono arrivate in finale.