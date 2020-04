Covid-19 e Fase 2, l’allarme dei commercianti del Rione Alto: “Troppi assembramenti e gente senza mascherina”

L’appello al governatore De Luca da parte dei commercianti del Rione Alto nasce dal disordine e dalla superficialità che hanno caratterizzato questi ultimi due giorni. “Il non rispetto delle regole - afferma Noemi Marigliano, titolare della Locanda del Gusto - ci spinge a chiedere aiuto alle Istituzioniper salvaguardare non solo noi stessi ma anche e soprattutto i nostri clienti e concittadini. In questi ultimi due giorni abbiamo visto troppi assembramenti, non rispetto delle regole, pressapochismo e egoismo personale, dettati da ignoranza e volontà nel non rispettare le ordinanze regionali. In qualità di rappresentante dei più antichi commercianti rionali, mi appello al governatore Vincenzo De Luca affinché faccia intervenire le forze dell’ordine per la salvaguardia di tutti noi. Le iniziative dei commercianti, che continuano a fare consegne a casa dei meno abbienti gratuitamente, con spese quotidiane dei beni di prima necessità, hanno incontrato non pochi ostacoli a causa di assembramenti e persone che non indossavano la mascherina".

“Ho cercato di rispettare tutte le regole nel mio esercizio - dichiara Daniele di Vaio, titolare di una macelleria al Rione Alto - , ho incremento il mio organico per essere di aiuto e offrire un servizio a tutti i miei clienti cercando di fornire loro sempre una consegna puntuale a domicilio, senza costi aggiuntivi! Ma troppi sono gli assembramenti che mettono a rischio la salute delle persone e vanificano i nostri sacrifici”.

I commercianti del Rione Alto, rappresentati da Noemi Marigliano, chiedono una visita a sorpresa nel quartiere da parte del governatore De Luca affinchè verifichi se tutte le sue ordinanze vengano rispettate.