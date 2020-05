Come andare in spiaggia nella Fase 2: prenotazioni online per una delle tre fasce orarie

Prenotazione online per fare il bagno ad Anacapri, in località Faro di Punta Carena e Gradola (nei pressi della Grotta Azzurra). Il provvedimento adottato dalla Giunta guidata da Alessandro Scoppa prevede di attivare un servizio di prenotazione ed accesso controllato alle due spiagge pubbliche di Anacapri.

L'accesso alle aree di costa rocciosa sarà organizzato tramite due servizi specifici: prenotazioni gestite con un software, controllo e gestione delle spiagge con l'impiego di 5/6 persone selezionate e formate attraverso un bando per un periodo di quattro mesi, a partire da giugno. Per accedere alle spiagge del Faro e di Gradola sarà quindi necessario prenotarsi attraverso il portale online fornendo dati anagrafici e scegliendo lo spazio numerato che si intende occupare e la fascia oraria desiderata: 08:30-11:30; 11.45-15:00; 15:15-18:30. Le prenotazioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti giornalieri determinati per ciascuna spiaggia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per evitare assembramenti non sarà possibile prenotare la stessa spiaggia per più di due giorni consecutivi a settimana.