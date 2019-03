Ecco le città in cui il clima rende la vita migliore: Napoli solo 43esima

E' basato su basi scientifiche il nuovo Indice del clima stilato dal Sole 24 ore. Si tratta di una classifica delle città in cui "si vive meglio" che non prende in considerazione parametri economici o sociali ma climatici: sole, pioggia, calore e nebbia. Ebbene, in questo settore in cui avrebbe potuto ben figurare, Napoli si classifica invece 43esima, lontanissima dal podio (Imperia, Catania, Pescara), ma sovrastata anche da città come Grosseto, Enna, Potenza, Chieti e Salerno.

Le 107 città italiane sono state classificate secondo 10 indicatori (soleggiamento, indice di calore, ondate di calore, eventi estremi, brezza estiva, umidità relativa, piogge, nebbia, raffiche di vento, giorni freddi), utizzando i dati raccolti da 3BMeteo dal 2008 al 2018. Ebbene, possiamo dire che Napoli è - almeno - "'o paese d'o sole?". Secondo il Sole 24 ore non è così: nella classifica del soleggiamento Napoli è 31esima. Siracusa, Agrigento e Catania battono il capoluogo campano, che è meno soleggiato anche di Frosinone, Latina e Oristano.

Ma Napoli sorprende anche per numero di giornate piovose. Alla stregua di molte città del Nord, Napoli ha quasi 100 giorni di pioggia all'anno - almeno secondo i dati raccolti da 3BMeteo. E per questo è 86esima nella classifica delle piogge. A Napoli c'è anche più nebbia di quella rilevata ad Aosta. A Napoli piove in maniera molto intensa (89esima nella classifica di eventi estremi, dove Bolzano è terza). Napoli male anche nelle classifiche di umidità, raffiche di vento, brezza estiva e indice di calore.