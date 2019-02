Salvatore Esposito (Genny Savastano) sibillino sul ritorno Ciro Di Marzio in Gomorra 4

Salvatore Esposito, intervistato da radio Crc ha parlato di calcio, ma non solo: "Koulibaly ieri camminava in testa ai giocatori dello Zurigo. Il Chelsea di Sarri lo porterei più avanti possibile. Chi mi sta un po’ deludendo, ma non per quello che sta facendo, perché sta viaggiando comunque su buoni ritmi, ma perché forse mi aspetto sempre qualcosa in più da lui è Dries Mertens. Credo che Milik sia stato un ottimo attaccante, ma non un fuoriclasse come i Cavani, gli Higuain.

Gomorra

Gomorra? Prima esce al cinema “L’Eroe” e andate a vederlo perché le sensazioni che ci sono al cinema non sono le stesse che dà la TV. Poi arriva Gomorra e niente è come sembra. A breve a Napoli? Sì saremo all’ Edenlandia è una masterclass molto importante per chi vuole realizzare il sogno di diventare attore. Ha avuto un grandissimo afflusso, abbiamo ampliato lo spazio. Ciro in Gomorra 4? Qui è facile dirti acqua (ride ndr). Diciamo che bisogna aspettare. Spesso le smentite valgono come … (ride ndr). Ricordo la smentita di De Laurentiis che disse che non avrebbe venduto Higuain e due giorni dopo andò alla Juventus”.