Stop alla Circumvesuviana, orari e percorsi delle navette sostitutive

Proseguono i disagi per l'utenza della Circumvesuviana, anche oggi costretta ad affrontare le conseguenze dello sciopero ad oltranza degli addetti delle stazioni per la vertenza sugli straordinari.

Da ieri e fino a data da destinarsi, infatti, il servizio è sospeso tra Napoli e Sarno (via Ottaviano), Torre Annunziata-Poggiomarino (via Scafati), Pomigliano-Acerra e Napoli-San Giorgio a Cremano (via Centro Direzionale).

Per quanto riguarda la linea Napoli-Sarno, quella Torre Annunziata-Poggiomarino e Pomigliano-Acerra, è stato istituito un servizio sostitutivo con bus, che sta comunque avendo problemi per la quantità di pendolari che usufruiscono del mezzo.

Sulla vertenza Eav ieri c'è stata la presa di posizione del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che ha parlato di "comportamenti sindacali irragionevoli ed eccessivi". "Se nell'ambito di un accordo aziendale uno chiede 350 euro di straordinario – ha chiosato De Luca – non è un accordo sindacale, ha un altro nome, e questo non può essere accettato".

Gli orari del bus tra Napoli, Ottaviano e Sarno

Da Napoli partono due bus alle 6,32, altri due alle 6,51, poi alle 7,22 e da lì alle 8,02, 9,02, 10,02, 11,02, 12,02, 13,02, 14,02, 15,02, 16,02, 17,02, 18,02, 19,02 e 20,02.

Da Sarno invece due alle 6,19, poi alle 6,39, 6,49, 7,00, 7,20, 8,00, 8,49, 9,49, 10,49, 11,49, 12,49, 13,49, 14,49, 15,49, 16,49, 17,49, 18,49, 19,49.

Servizi sostitutivi Pomigliano-Acerra e Torre Annunziata-Poggiomarino

Per quanto riguarda le navette istituite tra Pomigliano-Acerra e Torre Annunziata-Poggiomarino l'Eav non ha reso noti gli orari, ma soltanto i tempi di percorrenza e le fermate della seconda tratta. Le fermate sono Torre Annunziata, Boscotrecase, Boscoreale, Scafati, San Pietro, Via Cangiani e Poggiomarino e viceversa. Entrambi i percorsi impiegano in totale 40 minuti.