In cinque sulle scooter, il post virale: “Voi non siete napoletani”

Il suo post è diventato virale in poche ore ed è stato condiviso da centinaia di napoletani che si sentono offesi da quell'immagine e da certi atteggiamenti. Protagonista è l'attore Cosimo Angrisano che ha condiviso la foto di una coppia a bordo del suo scooter insieme a tre bambini, tutti senza casco. La sua è una lunga invettiva, trovata in rete e condivisa, a cui ha aggiunto le sue parole sdegnate.

Il post

“L'ho letta e condivisa immediatamente. Sono stanco, anzi siamo stanchi , di questi rifiuti umani che di partenopeo non hanno niente nonostante siano nati a Napoli. Non ce la faccio più a sopportare questo marciume che scorre per le strade della mia città dando voce ai tanti bastardi razzisti che si trovano in tutta l'Italia, non solo al Nord. C'é una strategica mancanza di controllo sul territorio, colpa dei governi che si sono succeduti negli ultimi 30 anni. Maledetti bastardi non hanno mai fatto niente per la mia terra. Che il Buon Dio li fulmini! VOI NON SIETE NAPOLETANI!”.