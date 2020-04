Pasqua e lockdown, un fiore e un lumino su ogni tomba del cimitero: l'iniziativa a San Giorgio

Un fiore e un lumino su tutte le tombe, perché la memoria di chi non c'è più resti viva - più che mai - in un momento particolarmente difficile quale questo dell'emergenza sanitaria da Covid-19, per il quale non è possibile andare a rendere omaggio ai defunti. È l'iniziativa dell'amministrazione comunale di San Giorgio a Cremano, guidata dal sindaco Giorgio Zinno, relativa al cimitero della cittadina.

Oggi, in occasione della domenica di Pasqua, la ditta Zeus che gestisce i servizi cimiteriali in collaborazione con l'amministrazione, attraverso l'assessore Pietro De Martino, si è offerta di apporre un fiore e un lumino su tutte le tombe all'interno del cimitero comunale.

"Una iniziativa che accogliamo con piacere, in quanto soprattutto in periodi come questo, ogni fiore rappresenta il gesto di affetto che ognuno di noi avrebbe voluto compiere nei confronti dei nostri cari - sono state le parole di Giorgio Zinno - Un piccolo gesto ma che tiene forte la memoria dei nostri cari e della nostra storia. Grazie a coloro che continuano ad offrire il proprio servizio, dando prova che siamo una grande e unita comunità, mentre noi restiamo a casa".