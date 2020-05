Che Tempo Che Fa, De Luca: "In Campania non potevamo sbagliare. Ora situazione sotto controllo"

Il Governatore De Luca, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, in compagnia della presidente della Regione Calabria Jole Santelli, sul tema Covid-19 e su come le Regioni stanno gestendo l'emergenza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Abbiamo la maggiore densità abitativa d'Italia e nella fascia costiera la più alta d'Europa. Abbiamo adottato più restrizioni del Governo perchè non si può sbagliare in Campania. Ora situazione sotto controllo (i dati aggiornati al 3 maggio sui positivi in Campania), anche grazie alla responsabilità dei cittadini e al grande lavoro della comunità medico-scientifica. In Campania è obbligatoria la mascherina, le abbiamo distribuito a 4 milioni di famiglie in Campania e la prossima settimana anche ai bambini, sempre gratis. La fase 2 in Campania è già iniziata grazie al piano socio-economico che abbiamo realizzato. La mobilità tra le regioni non è consentita, il Governo è stato leopardiano e romantico parlando di affetti. Abbiamo organizzato controlli e faremo kit rapidi. Non possiamo rischiare. Non c'entra nulla il rapporto Nord-Sud. I meridionali non sono inferiori, non capisco al giorno d'oggi come si fanno ancora a dire certe cose", spiega Vincenzo De Luca nel suo intervento, dove ha anche scherzosamente dato del 'fratacchione' a Fabio Fazio con una battuta sul tema dei ricongiungimenti con gli affetti stabili, indicati nel Dpcm del Governo.