Monte di Procida, il “Centro Direzionale” vedrà la luce: sbloccato il progetto

A Monte di Procida nascerà un vero e proprio “Centro Direzionale” immerso nel verde, un progetto che si sblocca dopo circa trent’anni. Il Centro Direzionale di Monte di Procida nascerà alle spalle del Municipio di Via Panoramica, e rappresenterà un punto di snodo fondamentale per la concreta crescita economica della cittadina flegrea.

“Oggi finalmente si sblocca una pratica che si era arenata nelle paludi della burocrazia oltre 30 anni fa. Grazie al nuovo PUC e al lavoro tenace di questa Amministrazione, finalmente il processo si è concluso ed abbiamo rilasciato il permesso di costruire, proprio alle spalle del Comune, per un nuovo Centro Direzionale qui a Monte di Procida. La realizzazione di un polo economico, commerciale ed aggregativo avrà dei riflessi importanti sia dal punto di vista dell'occupazione che da quello dello sviluppo dell'economia locale. Si tratta di un intervento, tengo a sottolinearlo, inserito interamente nel verde, come si evince dall'immagine del progetto, che ha già incassato l'approvazione della Sovraintendenza e della nostra Commissione Paesaggistica e che, quindi, non avrà alcun impatto negativo sull’ambiente che, anzi, sarà valorizzato. Monte di Procida riparte da qui", le parole del sindaco Peppe Pugliese.