Mascherine, come riutilizzarle sanificandole

L'epidemia di Coronavirus ha messo drammaticamente in evidenza la scarsità delle scorte di dispositivi sanitari e, in particolare, di mascherine, ormai introvabili.

Per chi non lavora a contatto con i pazienti, l'indicazione principale resta quella di utilizzare la mascherina solo se malati, in modo da evitare di spargere virus attivo nell'aria e sulle superfici. Dopo la comunicazione dell'Istituto nazionale di sanità statunitense che avvisa della presenza del virus anche nell'aria - in aerosol - per circa 3 ore, tuttavia, appare chiaro che le mascherine costituiscono un fondamentale presidio di sicurezza per chi, per lavoro o altra inderogabile necessità, è costretto ad uscire e a condividere ambienti con altre persone.

Dai luoghi da cui è partita l'emergenza italiana, e in particolare dal Comune di Settimo Milanese, arrivano così le istruzioni per recuperare - quando e se possibile - le mascherine per riutilizzarle.

Il procedimento va effettuato solo ed esclusivamente in caso di effettiva necessità, "basso rischio e necessario reimpiego" avvisa l'ente che cita come fonte l'Agenzia Industrie Difesa – Stabilimento chimico farmaceutico militare.

Le istruzioni

E' bene avvisare subito che

- "NON SI POSSONO sanificare le mascherine usate da chi opera con PERSONE INFETTE o ad alto rischio di contagio".

- il trattamento NON va effettuato per più di tre volte

- NON è possibile sanificare mascherine deteriorate e consumate.

Il procedimento

COSA SERVE

alcool a 70 gradi in uno spruzzatore

COME FARE

1. Togliere la mascherina usando sempre solo ed esclusivamente gli elastici e SENZA MAI TOCCARE la parte frontale che è quella dove si accumula il virus

2. Mettere la mascherina su una superficie accuratamente lavata con acqua e sapone o disinfettante idoneo

3. Lavarsi accuratamente le mani

4. Indossare guanti monouso o disinfettare le mani

5. Spruzzare uniformemente la mascherina con alcool a 70% su tutta la superficie, compresi gli elastici, senza eccedere nella bagnatura

6. Girare la mascherina e ripetere l’operazione

7. Lasciare agire fino a completa evaporazione in un luogo protetto per almeno 30 minuti

8. Dopo l'operazione lavarsi accuramente le mani con acqua e sapone

9. Se la mascherina dovesse puzzare di alcool, lasciarla asciugare più a lungo, sempre su una superficie pulita e sanificata.

10. Se non si utilizza subito, la mascherina sanificata va riposta in un sacchetto di plastica pulito per evitare contaminazioni