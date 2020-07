Il tumore non ferma Cassandra, la sua voce incanta tutti: il provino per Amici dal Cardarelli

Cassandra ha scoperto a 20 anni di avere un tumore, dopo un controllo per quella che sembrava solamente una ghiandola ingrossata. La chemioterapia ne ha scalfito il fisico, ma non l'animo e la sua passione per la musica nata da quando aveva 12 anni è cresciuta ancora di più. La sua voce potente è stata notata anche da Maria De Filippi (grazie all'interpretazione di 'If I Ain't Got You' di Alicia Keys, interpretata in un video pubblicato su youtube dall'ospedale) che l'ha chiamata per un provino ad Amici, ma a causa della malattia non ha potuto realizzare il suo sogno di partecipare ad "Amici".

Provino via Skype

Almeno questo è quello che temeva Cassandra, che invece ha potuto fare il provino per il talent via Skype, dalla stanza dell'ospedale Cardarelli, dove si sta sottoponendo ad un nuovo ciclo di chemio. La sua voce potente ha conquistato tutti con l'auspicio che possa prima o poi realizzare il suo sogno e diventare una cantante professionista.