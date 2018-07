Casoria, abbattuto il ponte sulla linea ferroviaria Napoli-Foggia

I passeggeri che utilizzano treni che percorrono la linea ferroviaria Napoli – Foggia, che congiunge Napoli con i Comuni a nord come Casoria, Afragola, Frattamaggiore, Aversa, Marcianise, Caserta, e con l’area del beneventano fino a Foggia e viceversa, potranno viaggiare in maggiore sicurezza. Il servizio della web tv della Città Metropolitana di Napoli, descrive l'intervento di 180mila per abbattere il ponte a servizio della vecchia Strada Provinciale “Cantariello” nel comune di Casoria, al confine con il Comune di Afragola e a ridosso di importanti aree commerciali.