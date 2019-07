Un museo di biologia marina nella Casina nel boschetto

Pronto a partire il progetto di recupero e rifunzionalizzazione della Casina del Boschetto, in Villa Comunale, che ospiterà il Museo Darwin-Dohrn e la Biblioteca del mare. La struttura, in passato, ha ospitato il Circolo della Stampa cittadina. In stato di abbandono da molto tempo, il progetto di recupero della Casina del boschetto è stata per diversi anni, al centro degli annunci del sindacato e dell'ordine dei giornalisti. Progetti che si sono, poi, rivelati fallimentari e senza alcun fondamento.

Si spera possa avere un percorso più fortunato questa intesa tra il Comune di Napoli e la Stazione zoologica Dohrn. Il museo sarà strutturato per la promozione della biologia marina, mentre la biblioteca avrà una sezione dedicata tutta ai più giovani. L'investimento ammonta a circa 3 milioni di euro tra lavori edili e allestimento. Il cantiere dovrebbe durare un anno.