Consegnate 32 case popolari a Ponticelli: la gioia delle famiglie

“Abbiamo avviato oggi le procedure di consegna dei 32 alloggi Erp di via dell’Odissea – Ponticelli, realizzati grazie al Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON Metro 2014-2020). Grande emozione da parte delle famiglie assegnatarie che, dopo oltre 30 anni, hanno visto attuato il loro diritto alla casa, ad una casa dignitosa” L’intervento, costato in totale 3.944.460,56 euro, di cui 2.800.000,00 euro a valere sul PON Metro 2014-2020, consta di due palazzine per un totale di 32 alloggi, oltre agli spazi esterni di pertinenza e la piazza pubblica.

L’assessore alle Politiche Sociali e del Lavoro del Comune di Napoli, Monica Buonanno, l'assessore all'Urbanistica Carmine Piscopo e l'assessore al Patrimonio Alessandra Clemente esprimono grande soddisfazione e profonda gratitudine per la importante lavoro di squadra dei competenti Servizi del Comune di Napoli (Edilizia residenziale pubblica e nuove centralità, Demanio e patrimonio comunale in sinergia con il Servizio Politiche per la casa – U.O. Agenzia Sociale per la Casa).

“Siamo oltremodo convinti” dichiarano gli assessori “che la consegna degli alloggi non sia solo un atto amministrativo, ma il raggiungimento di un obiettivo di dignità e di restituzione di benessere alle famiglie che aspettavano da anni - e concludono - l'amministrazione comunale di Napoli è sempre più vicina a chi nel tempo ha manifestato un fabbisogno abitativo o, comunque, una situazione di fragilità e mettendo a disposizione ogni forza e competenza pone al centro delle politiche locali la dignità di ciascun cittadino”.