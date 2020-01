San Gregorio Armeno, polemiche sul "cartello antituristi"

Turisti croce e (soprattutto) delizia della città, soprattutto del suo centro antico. Un cartello, apparso nei pressi di via San Gregorio Armeno e rilanciato sui social dallo speaker radiofonico de La Radiazza Gianni Simioli, ben rappresenta la doppia natura con cui la città si approccia al fenomeno. Da un lato l'accoglienza e il favore soprattutto in termini economici, dall'altro qualche perplessità su di una parte della città diventata per molti - allo stato delle cose - poco vivibile.

Simioli non accoglie troppo positivamente il cartello, un cartone scritto (pare in due diverse "tornate") a pennarello: "Francesco Emilio Borrelli - si rivolge al consigliere dei Verdi, suo ospite fisso nel programma radiofonico che conduce su Radio Marte - puoi chiedere a chi ha fatto la foto chi è l’autore di questo cartello anti turisti? Mi piacerebbe farci due chiacchiere, insieme a te".

Il dibattito che è nato dal suo post ha visto partecipare due fazioni opposte. Chi ha trovato scandaloso che qualcuno possa rivolgersi così agli ospiti italiani e stranieri della città, e chi, in quella frase, non vede altro che della sana ironia.