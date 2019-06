Sea Watch, Saviano si schiera con Carola: “Grazie”

“Carola, hai obbedito alla legge degli Uomini, gli stessi Uomini che più di 70 anni fa seppero scacciare nel buco nero della storia quelli che oggi rialzano la testa. Grazie per aver messo il tuo corpo in questa battaglia di civiltà”. Queste le parole dello scrittore Roberto Saviano rivolte alla comandante della Sea Watch, Carola Rackete, commentando il suo arresto avvenuto stanotte.

Il post su Facebook

Con un post scritto in italiano, tedesco e inglese, lo scrittore ha esaltato il sacrificio della 30enne che si è sacrificata per difendere i migranti e farli approdare in Italia. Già nei giorni scorsi Saviano si era schierato con la comandante della nave contro la scelta di Salvini di non far arrivare i migranti.