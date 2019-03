Carnevale: carri, maschere e bande sfilano per il centro di Napoli | VIDEO

Le strade del centro di Napoli si animano per l'ultimo giorno di carnevale. Diverse le sfilate organizzate in città: Quartieri spagnoli, Montesanto, Forcella, Borgo Orefici e Asilo Filangieri. Manifestazioni che stanno componendo il Carnevale sociale di Napoli. Carri allegorici, maschere e bande musicali hanno percorso i vicoli accopagnati da centinaia di bambini in festa.

Le varie manifestazioni sono promosse da una rete di movimenti e associazioni, molte delle quali impegnate durante l'anno in attività ludico-ricreative con i minori dei quartieri popolari. I festeggiamenti proseguiranno per tutto il pomeriggio.