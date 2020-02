Carri, musica e balli: grande successo per il Carnevale di Chiaiano

Grande successo per la seconda edizione del "Carnevale di Chiaiano". L'evento, organizzato dalla Parrocchia "San Nicola di Bari" e dall'associazione "San Nicola di Bari", è stato seguito da una marea di residenti (e non). Una lunga sfilata che ha colorato le strade del quartiere con carri allegorici, musica e balli di gruppo, e ha coinvolto sia grandi che piccini. Circa quattro ore di puro divertimento (come si può vedere dal video) per un evento che mette ancora una volta in luce il quartiere dell'area nord partenopea.

Tanti i personaggi rappresentati: dalle maschere classiche al protagonista indiscusso del cinema di fine 2019, quel Joker magistralmente interpretato dal Premio Oscar Joaquin Phoenix. "Siamo molto soddisfatti per la riuscita della sfilata e per la risposta del quartiere", hanno dichiarato a NapoliToday i rappresentanti dell'associazione organizzatrice. "Così come per gli altri eventi, e soprattutto per la Festa di San Nicola, con il carnevale vogliamo mostrare che Chiaiano è un quartiere vivo, un quartiere che vuole reagire ai problemi di tutti i giorni mostrando anche la propria bellezza: la bellezza di essere comunità", hanno concluso.

