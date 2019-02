Carnevale Aias, fotografie gratis ai bambini della struttura

Splendida iniziativa giovedì 28 febbraio ad Afragola, con "Il Carnevale dell'Aias", nato da un'idea di Ciro e Rosaria Salzano, insieme a Michele Belvedere, noto fotografo di Cardito che, per l'occasione regalerà le fotografie di carnevale ai bambini della struttura.

"Per me è una cosa stupenda contribuire a regalare gioia a questi bambini e alle loro famiglie - dichiara Michele Belvedere - sono sempre propenso a promuovere e a partecipare in prima persona a queste iniziative".

Dello stesso parere la direzione della struttura di Afragola, che per quel giorno organizzerà una piccola festa in maschera per i piccoli pazienti. Fa eco ai tre, il direttore sanitario, dottor Arturo Armone Caruso, che per quel giorno promette tanto divertimento.