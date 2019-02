Carnevale solidale: foto in regalo per i bambini dell'Aias

Riuscitissimo stamattina l'evento "Il Carnevale dell'Aias" presso l'Aias di Afragola, evento che ha visto protagonisti i piccoli pazienti che, per l'occasione si sono travestiti da carnevale ricevendo in omaggio una foto scattata e stampata sul posto da Belvedere Fotografi, di Michele Belvedere.

"Iniziative del genere ne facciamo tantissime - dichiara Michele Belvedere - un gesto che fa felici i bambini e che riempie il cuore a noi, un plauso da parte mia va al direttore Ciro Salzano, alla dott.ssa Rosaria Salzano e al dottor Arturo Armone Caruso che, insieme a me, hanno voluto fortemente questa cosa". Della stessa idea Ciro Salzano. "È stata una mattinata stupenda, siamo riusciti a regalare sorrisi e allegria a bimbi che lavorano sodo insieme ai nostri terapisti. I miei complimenti e ringraziamenti vanno a Michele Belvedere, sempre presente in queste splendide iniziative e sempre attivo in favore di chi ne ha bisogno".