Caporalato: video-appello di Catello Maresca, Alfonso Pecoraro Scanio e Salvatore Loffreda

In un video diffuso sui social il sostituto procuratore generale di Napoli Catello Maresca, l’ex ministro dell'Agricoltura e presidente della Fondazione UniVerde Alfonso Pecoraro Scanio e il direttore di Coldiretti Campania Salvatore Loffreda, commentano il boom di regolarizzazioni di lavoratori agricoli ed edili registrato in particolare nell’area aversana e nella Piana del Sele.

“Il Governo, se vuole contrastare la criminalità, deve guardare i risultati indiretti dell'attività di presidio del territorio e programmare un controllo stabile delle strade in periodi di raccolta e di intensa attività” propone Alfonso Pecoraro Scanio. “Questi controlli preventivi possono essere mirati a ottenere, non solo più rispetto della legge, ma anche molte regolarizzazioni” spiega il Sostituto Procuratore Generale di Napoli, Catello Maresca. “Abbiamo registrato un record di regolarizzazioni proprio perché le pattuglie chiedevano a tutti i lavoratori, del settore agricoltura e dell’edilizia, la documentazione delle proprie attività e la circolazione di gruppi di persone nei furgoni dei caporali era vietata per le limitazioni imposte dalle misure di contenimento” testimonia il direttore di Coldiretti Campania Salvatore Loffreda.

