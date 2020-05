Boom di visitatori per la riapertura bis di Capodimonte

Boom di visitatori al Parco della Reggia di Capodimonte, riaperto questo fine settimana per la seconda volta dalla fine del lockdown, dopo non poche polemiche relative al rispetto delle misure anti-contagio e alla gestione dei relativi controlli.

Chi si è recato al Parco ha trovato prati straordinariamente rigogliosi, 14 ettari in più di verde,14 chilometri di viali fruibili grazie ai lavori (in progress) di recupero e riqualificazione paesaggistica, ed anche un impeccabile servizio d’ordine, intransigentemente impegnato a far rispettare sia le misure anti-CoVid - mascherina correttamente indossata, nessun assembramento, distanziamento minimo, niente pic-nic e giochi di squadra - sia il regolamento generale che tra l’altro impone cani al guinzaglio (tranne che nelle aree dedicate, distinte per “taglia”), niente pallone, percorsi distinti e diversi per runner (contrassegnati dal colore azzurro su mappe e segnaletica), biciclette (colore arancio) e semplici “pedoni” (verde).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ovviamente non poteva mancare qualche protesta o discussione né qualche richiamo (in particolare per l’utilizzo scorretto delle mascherine) ma in linea generale la mattinata è trascorsa tranquilla all’insegna del relax, del sole e del verde