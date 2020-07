Anm, una nuova funzionalità indicherà lo stato di capienza posti sui bus

Anche in questa fase dell’emergenza sanitaria, sebbene meno stringenti, restano in vigore misure di prevenzione e regole di viaggio finalizzate a garantire spostamenti in sicurezza e prevenire la diffusione del contagio da Covid-19. L'Ordinanza della Regione Campania n. 60 del 4.07.2020, prevede che a partire dal 9 luglio, a bordo dei mezzi di trasporto è possibile occupare il 100% dei posti a sedere e in piedi fino al limite massimo previsto dalla carta di circolazione del mezzo.

Per una migliore e più efficace gestione degli spostamenti in superficie, Anm ha attivato la nuova funzionalità che indica in tempo reale sui display dei bus, sulle paline elettroniche e le APP di infomobilità, lo stato di capienza posti di ciascun mezzo in arrivo alla fermata. Se il bus in arrivo é completo, sulle paline elettroniche intelligenti di fermata, comparirà un asterisco di fianco al numero della Linea mentre sulle App GiraNapoli, Moovit, e Infoclick, l’utenza viene informata in tempo reale con notifiche in evidenza.

Resta valido l’obbligo della mascherina da indossare per l'intera permanenza a bordo dei mezzi Anm. "Sui bus - ricorda l'azienda napoletana di trasporto pubblico - sono inibite ai passeggeri la porta anteriore e l'area immediatamente alle spalle del posto guida delimitata da catenella divisoria. Se necessario, per evitare il superamento del limite di viaggiatori ammesso a bordo, il conducente è autorizzato a non effettuare fermate, consentendo la discesa dei passeggeri prenotati appena possibile".



Sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e per la tutela del personale viaggiante e degli utenti, resta sospesa la vendita a bordo dei titoli di viaggio. Per i mezzi di superficie (tram, bus e filobus) è consigliato l’acquisto del biglietto tramite App Unico Campania e servizio SMS. In metro Linea 1 e Funicolari, è possibile servirsi delle emettitrici di stazione o presso i rivenditori autorizzati.