I giovanissimi talenti della pasticceria ad Ercolano: il campionato

Ercolano, al via il campionato nazionale di pasticceria In gara 30 istituti provenienti da tutta Italia (DIRE - Notiziario settimanale Scuola) Roma, 25 nov. -

È andato in scena il campionato nazionale di pasticceria, giunto quest'anno alla sua terza edizione. Per tre giorni, 30 scuole provenienti da tutta Italia e 60 giovani promesse della pasticceria si sono sfidate all'istituto superiore 'Adriano Tilgher' di Ercolano per contendersi la palma di miglior pasticcere d'Italia juniores, nonché borse di studio e stage formativi.

I protagonisti del campionato promosso dalla Fipgc (Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria e Cioccolateria) in collaborazione col ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sono stati i talentuosi studenti degli istituti alberghieri d'Italia: ciascuna scuola è stata rappresentata da una squadra formata da due giovani pasticceri, valutati poi da una giuria composta da maestri pasticceri della Fipgc e rappresentanti del Miur.

"Il campionato nazionale di pasticceria - ha spiegato Roberto Lestani, presidente della Federazione - ha lo scopo di valorizzare le eccellenze, le competenze e le capacità metodologiche acquisite dagli allievi provenienti dagli Istituti alberghieri italiani nella cultura della pasticceria sia italiana che internazionale, integrando differenti tecniche e metodologie, finalizzate alla crescita, all'innovazione e soprattutto al confronto".

Il tema di questa terza edizione del campionato nazionale era "La tradizione regionale e l'innovazione". Le squadre si sono misurate nella realizzazione di un dessert al piatto e di una scultura artistica a rappresentare la tradizione regionale di provenienza, rivisitata in chiave moderna. Nella giuria anche il campione del mondo di pasticceria Matteo Cutolo e il campione italiano Gianluca Cecere.