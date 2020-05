Coronavirus e Fase 2, il comitato “2 Giugno 2.0” promuove la Camminata per i diritti

"ll 4 maggio scade la fase 1 dell’emergenza “coronavirus” e si entra nella fase 2: si potrà circolare.

E il primo atto scelto da molti - afferma in una nota il Comitato 2 giugno 2.0 - sarà quello di manifestare tutta la frustrazione, la confusione, la rabbia per una pandemia gestita in malo modo sotto tutti i punti di vista che porterà danni enormi. I diritti fondamentali sono stati negati, il lavoro e l’economia distrutti e lo Stato non ha garantito nessuno, è mancato di fatto. Il Governo è stato confusionario e poco determinante. Presidenti di Regione e Sindaci decidono in autonomia, si alzano confini su confini senza fare capire nulla, senza un coordinamento centrale, in primis della sanità che proprio in caso di pandemia doveva (e poteva) essere tale per vincere questo male.

In questo delirio il cittadino semplice é smarrito, smarriti i diritti che lo rendono tale.

Ancora di piú chi garantisce lavoro, i piccoli e medi imprenditori, tutti al collasso.

Si é dunque deciso di effettuare una passeggiata a distanza di sicurezza con la mascherina con lo scopo di riunire quanta più gente é possibile intorno ai diritti negati, alla Costituzione (La prefettura é stata anche avvisata in merito a tale iniziativa).

Gli organizzatori hanno dato appuntamento a Largo Diaz alle ore 19:00 per arrivare sotto la Regione. Si chiede di stampate e portare gli articoli della costituzione che saranno poi attaccati sotto al palazzo della Regione come richiesta esplicita alle Istituzioni.

“Io non sono Con_te, noi siamo la Costituzione”. Questo il titolo dell’evento a sottolineare che non si riconoscono nell’operato di un Governo che ha posto un uomo solo alla guida di questa emergenza, mentre la Repubblica é fondata da un NOI, una collettività e una pluralità di idee che devono essere sempre tutelate e ascoltate.

I lavoratori autonomi, le partite iva, gli artisti e i lavoratori dello spettacolo, il comparto della ristorazione e della notte. Ma anche le famiglie e i semplici cittadini. Nessuno si sente sicuro, tutti gridano aiuto, consapevoli ormai che gli aiuti non arriveranno o se arriveranno saranno in forma ridicola e forse troppo tardi per salvare aziende e vite umane. “Siamo al collasso, e il peggio dovrà ancora arrivare” scrivono gli organizzatori. La Costituzione é il PATTO degli italiani tra gli italiani e i nostri politici se ne stanno dimenticando. É quel sacro documento che doveva garantire che MAI PIU’ si sarebbero dovuti calpestare i DIRITTI E LA DIGNITÀ DELL’ESSERE UMANO, DEGLI ITALIANI.

Promotori della passeggiata “smart”, un comitato trasversale nato in rete che non ha alcun interesse nel proporre bandiere o portavoce, il comitato del 2 giugno 2.0

Questo é solo il primo appuntamento di una serie di incontri che serviranno ad arrivare alla data del 2 giugno, data in cui il comitato vuole dare vita a una protesta importante coinvolgendo tutti quelli che sono stanchi di essere avvelenati dalla mala politica incapace di garantire il rispetto della Costituzione, perché “ basterebbe quello” per essere garantiti, e invece la si é parcheggiata come i pizzini dei mafiosi nei taschini dei politici collusi, incapaci, inadeguati".



“Mentre noi manifestiamo - conclude il comitato - le mafie e i grandi poteri stanno speculando sulla crisi e lo stato sembra essere connivente, con la Magistratura, la giustizia, colpite definitivamente a morte. Questa pandemia deve rappresentare davvero un nuovo inizio, nel frattempo lottiamo per non perire”