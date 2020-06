Ischia, lo storico Bar Calise pronto a riaprire i battenti per la stagione estiva

Il Bar Calise, una vera e propria istituzione per i frequentatori dell'isola di Ischia, è pronto a riaprire i battenti in vista della stagione estiva.

Dopo una lunga pausa forzata causa 'lockodown', lo storico locale di piazza degli Eroi ha mostrato ai suoi clienti, via social, le foto della preparazione e delle pulizie generali in corso in vista dell'imminente riapertura.

"Per vincere o perdere partite importanti, bisogna giocarle. E noi come sempre ci rimettiamo in gioco...pulizie generali!", si legge sulla pagina Facebook ufficiale del Calise.