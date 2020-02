Sanremo, le pagelle di Zumkeller: "Bugo e Morgan i veri vincitori. Resteranno nella storia"

Pagelle Nuove Proposte

Eugenio In Via Di Gioia “Tsunami”: Le idee originali non vengono mai premiati in questo paese. Eliminati ingiustamente. Hanno un futuro in ascesa. Almeno si portano a casa il Premio della Critica Mia Martini. 8,5

Leo Gassmann canta "Vai bene così": Tra le migliori voci giovani in Italia. Brano arrangiato da un altro giovane cantautore romano, Matteo Costanzo, che fu eliminato al primo live di Xfactor nel 2017. 8

Matteo Faustini "Nel bene e nel male”: Un brano che inzia con il parlato e cresce fino ad esplodere in un falsetto. Brano ben studiato e strutturato. Meritava la finale e se la poteva giocare contro Leo Gasmann. 7,5

Gabriella Martinelli e Lula "Il gigante d'acciaio": Denuncia sociale sul degrado socio-ambientale dell’Ilva di Taranto in chiave rock chitarra elettrica e batteria. Meritavano la finale. 7

Marco Sentieri “Billy Blu”: I Dirigenti Scolastici adotteranno questo brano tra i vari progetti per la lotta contro il bullismo. Tutto sommato la canzone ha una struttura semplice. 6

Fasma "Per sentirmi vivo": Una canzone tra le tante. Autotune fastidioso. 4,5

Fadi "Due noi": Una canzone…4

Tecla “8 Marzo”: Il brano sembra una colonna sonora per una pubblicità televisiva. Il Premio Lucio Dalla è stato un regalo piovuto dal cielo. 2

Pagelle Big provvisoria (primi tre classificati)

1° Bugo e Morgan “Sincero”: Sono i vincitori di questo Festival non solo perché è stilisticamente è il miglior brano ma perché sono entrambi folli e geniali. La squalifica dal Festival porterà il brano nella storia della canzone italiana. Se la diatriba sul palco è stata programmata, (con i dovuti se), è una operazione geniale di marketing. Entrambi hanno dimostrato che in un festival si può fare trash intelligente senza il bisogno spogliarsi come San Francesco per ottenere ricchezza invece di rifiutarla. 10

2° Tosca “Ho amato tutto”: Vera arte musicale. Da ascoltare, senza aggiungere altro. 9,5

3° Diodato “Fai rumore”: Una grande voce e una melodia perfetta per quelle parole. 9

