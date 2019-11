Si è tenuta oggi la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Bruno Venturini, uno dei massimi interpreti della canzone napoletana. Pseudonimo di Bonaventura Esposito ha realizzato concerti in tutto il mondo in oltre mezzo secolo di carriera. "Un giorno importante per la musica napoletana - afferma il sindaco Luigi de Magistris - Stiamo parlando di un artista che ha venduto più di 100 milioni di dischi in tutto il mondo". Per festeggiare la cittadinanza onoraria, Venturini si esibirà al teatro Politeama il 13 novembre, in uno spettacolo a ingresso libero.