Bonus minori Regione Campania, pubblicata la graduatoria con i 27mila aventi diritto

La Regione Campania ha pubblicato online il primo elenco degli ammessi al bonus minori da 500 euro legato all'emergenza Covid-19. Saranno 27mila le famiglie a beneficiare della cifra.

La misura straordinaria, di sostegno per i nuclei familiari residenti in Campania, è contenuta nel Piano Socioeconomico della Regione per far fronte all'emergenza, e ha visto la chisura dei termini per la presentazione delle domande alle 24 dello scorso 7 maggio.

La presentazione delle domande per accedere ai contributi previsti dall'avviso si è chiusa alle ore 24 del giorno 7 maggio 2020. Tutte le informazioni per la riscossione del contributo saranno date successivamente, Palazzo Santa Lucia sta definendo la procedura con Poste Italiane.

Per consultare gli elenchi bisogna essere in possesso del Codice Domanda.