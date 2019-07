Lezzi: "Bonifica Bagnoli entro il 2024, ma servono le infrastrutture"

"La bonifica di Bagnoli sarà completata tra le fine del 2023 e l'inizio del 2024, seguirò personalmente l'iter". Il ministro per il Sud Barbara Lezzi rassicura sul cronoprogramma relativo alla riqualificazione dell'ex area Italsider. Rimozione della colmata, balneabilità, restituzione della spiaggia e riqualificazione di Borgo Coroglio saranno completate per i primi mesi del 2024. "So che i cittadini hanno atteso 25 anni, ma io non posso andare indietro nel tempo. Abbiamo cominciato e non ci fermeremo".

Il ministro 5 Stelle, però, lan cia un'allarme: "Non basta la bonifica per risollevare Bagnoli. Servono le infrastrutture e servono i servizi che ai bagnolesi sono sempre stati negati. Non voglio arrivare al 2024 con una Bagnoli bonificata ma non fruibile. Stiamo predisponendo una clausola sociale per privilegiare le imprese del territorio".