Il noto dj francese Bob Sinclair ha vissuto il lockdown transalpino dedicandosi ad un dj set al giorno dedicato ai suoi fan, e trasmesso in streaming sui suoi profili social. Pochi giorni fa gli appassionati partenopei non si saranno lasciati sfuggire l'omaggio fatto all'Italia e a Napoli: una "Yes I know my way" di Pino Daniele missata nel solito inconfondibile stile Sinclair.